Vereador denuncia esquema de propina pago com o dinheiro do duodécimo

Ivinoticias Vereador Juliano Ferro mostra dinheiro do suposto esquema

O cenário político de Ivinhema tem vivido uma semana conturbada desde a denúncia feita pelo vereador Juliano Ferro (PR). O membro da Casa de Leis, que ocupa interinamente o cargo de presidente, usou a tribuna para delatar um esquema de repasses do valor do duodécimo, supostamente comandado pelo Eder Uilson França Lima (PSDB), o Tuta. Ferro fez a divulgação de um áudio gravado pelo celular, com o detalhamento da divisão do valor mensal repassado pelo Executivo à Casa de Leis, R$ 50 mil.



Em conversa com a reportagem do Capital News, o vereador republicano afirmou que a conversa com o prefeito teria ocorrido há, pelo menos, “30 ou 40 dias”. Mas, a denúncia só foi exposta na tribuna na sessão realizada na segunda-feira (18). “Ele falou pra mim que era para eu devolver esse dinheiro, que ele [prefeito] tinha compromisso com esse dinheiro”. Dos R$ 50 mil do duodécimo, parte seria dividida com o presidente da Casa de Leis, outra parte ficaria com o chefe do Executivo e os cinco vereadores da base-aliada do prefeito receberiam R$ 2 mil, cada um.



Por meio de nota divulgada pela assessoria de impressa, o prefeito Tuta negou as acusações. “Esclarece-se que, ao contrário do que foi dito na tribuna, jamais qualquer ato de corrupção ou pagamento de vantagens indevidas a Vereadores ou a qualquer outra pessoa ocorreu na administração municipal no curso de seus mandatos como Prefeito”.



“Quando a Câmara Municipal restitui quaisquer valores não empregados ao Poder Executivo, esses valores são objeto de diversos registros contábeis e bancários, dotados de absoluta transparência. No caso específico de valores de duodécimo restituídos pela Câmara Municipal à Prefeitura de Ivinhema, todo esse histórico documental existe em registros oficiais e sempre esteve à disposição dos órgãos de controle, e assim permanecem, especialmente nesse momento. Prestaremos todas as informações que nos forem solicitadas a respeito da matéria, seja para nossos cidadãos, seja para imprensa, seja para os órgãos de controle”.

“Para mim, é uma nota mentirosa. Eu nem sabia do que se tratava e fui questionando. Foi ele que foi falando de dividir o valor, dos R$ 2 mil para cada vereador dele”, rebateu Juliano Ferro, em entrevista. A Casa de Leis conta com 11 vereadores, o presidente da Mesa-Diretora, Junior do Posto, está afastado por problemas de saúde. Ferro é o vice-presidente da Casa. Ele informou que protocolou uma ação nesta terça-feira (19), no Ministério Público de Mato Grosso do Sul e aguarda encaminhamento.



Na tribuna, Ferro admite que chegou a devolver o duodécimo para “ver até onde ele ia”. “Eu dei corda pra ele”, disse o vereador. No vídeo divulgado pelo site Ivinotícias, o vereador mostra um pacote e derrama sobre a mesa os R$ 25 mil que já teriam sido entregues a ele, por supostamente ter aceitado participar do esquema. “Eu falei muita coisa com ele, eu me fiz passar por corrupto, mas só para chegar nesse momento”, garante. O vereador afirma ainda que o áudio e a numeração das cédulas vão ajudar comprovar a origem ilícita do dinheiro. Ferro contou a equipe de reportagem que uma das justificativas para a devolução do duodécimo à prefeitura seria a construção do plenário da Câmara, obra esperada desde 2009.