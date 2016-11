Última etapa do Circuito Pantanal de Vôlei de Praia acontece neste fim de semana

Tamanho do texto

Atletas do vôlei de praia disputam neste fim de semana, sábado e domingo, a última etapa do Circuito Pantanal de Vôlei de Praia, na chamada Etapa da Sucurí. Esta é a sétima etapa do circuito, que reúne atletas de todo País.



Os jogos acontecem a partir das 9 horas deste sábado, no Belmar Fidalgo. O vencedor recebe R$ 1,7 mil, segundo colocado, R$ 1,1 mil, terceiro, R$ 500 e quarto, R$ 200. Além dos prêmios, os atletas ainda concorrem a diversos brindes, sorteados durante a etapa.



Esta última etapa também será decisiva para a escolha dos atletas que participarão de uma etapa extra, onde será escolhido o Rei do Circuito. A etapa terá a participação dos 16 melhores do ranking do Circuito durante o ano.



A etapa Sucuri terá treze duplas disputando a fase classificatória, no sábado, e outras quatro que já estão na fase principal, por conta do ranking. As duplas da classificatória foram divididas em três chaves.



Passam para a principal os dois primeiros de cada chave e dois melhores terceiros entre todas as chaves. O torneio é organizado pelo atleta Miguel Ortigoza e sua esposa, Isamar Silveira. Eles contam com ajuda de patrocinadores, que aceitaram apoiar o evento que tem como finalidade promover o voleibol de praia.