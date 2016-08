Tucanos falam de Reconstrução do país antes mesmo do resultado do Julgamento

Deurico/Arquivo Capital News Aécio Neves acaba com governo petista antes do final do julgamento

Senadores participam do sexto e último dia do julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousef (PT), nesta quarta-feira (31) e tucanos já comemoram e falam em “reconstrução do país”.

Antes do inicio da sessão que decidirá o afastamento definitivo de Dilma do governo, o senador Aécio Neves declarou que esteve nesta manhã com o presidente interino Michel Temer e que assim que for votado o resultado do impeachment, o país conhecerá os programas que Temer tem ao país.

Segundo ele “A nossa narrativa será, a partir de hoje, a da reconstrução nacional. Estive agora com o presidente Michel Temer e ele está determinado a hoje ainda dizer ao país qual é a situação real que ele herdou, essa verdadeira herança maldita na qual os governos do PT mergulharam o país. Ele também vai dizer sobre a agenda do futuro, quais são as propostas que este ano ainda nós podemos votar. Nós, do PSDB, estaremos ao lado deste programa, desse projeto de reformas, e não de um projeto eleitoral do PMDB”, afirmou Aécio.