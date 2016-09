TSE recebe mais de 32 mil denúncias de irregularidades

Deurico/Capital News Denúncias são feitas nas vésperas de eleições

A Justiça Eleitoral recebeu 32.070 pelo aplicativo Pardal, que permite denúncias de propaganda eleitoral nas ruas, internet ou veículos de comunicação. A ferramenta foi lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 18 de agosto, logo após o início da campanha. O primeiro turno das eleições municipais acontece no próximo domingo (2), a partir das 8h.



De acordo com a Agência Brasil, qualquer pessoa pode denunciar irregularidade praticada por candidatos e partidos políticos por meio de áudios, vídeos ou fotos. O material é encaminhado para análise do Ministério Público Eleitoral, que avalia a consistência das informações recebidas e pode formalizar denúncias aos juízes eleitorais de cada localidade.



É possível denunciar também compra de votos, uso da máquina administrativa ou gastos irregulares. As denúncias que envolvem a propaganda eleitoral somam 51,93% dos registros. Foram desenvolvidos outros 10 aplicativos para smartphones e tablets com a ideia que os eleitores participem mais do processo eleitoral deste ano. Nas eleições 2014, quatro aplicativos foram colocados à disposição dos eleitores.