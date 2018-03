Tribunal de Contas e Conselho Regional de Contabilidade assinam convênio

O termo de Acordo de Cooperação Técnica entre o TCE-MS e o Conselho Regional de Contabilidade, assinado nesta quarta-feira (14), vai promover a cooperação e o intercâmbio acadêmico, científico, técnico e cultural, visando o desenvolvimento de ações conjuntas e coordenadas de interesse institucional comum, voltadas para o assessoramento, capacitação e aperfeiçoamento dos servidores do TCE/MS e CRC/MS, dos profissionais contábeis e acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis.

Entre as ações de educação a serem desenvolvidas estão projetos de pesquisa conjuntos; a realização de cursos, seminários, simpósios, para a participação dos servidores da Corte de Contas e do Conselho Regional de Contabilidade; promover o intercâmbio de material bibliográfico, publicações; desenvolver ações que visem o fortalecimento e a efetividade de políticas públicas por meio de estudos e pesquisas, entre outros.

O incentivo aos convênios é fruto de uma de uma visão da gestão compartilhada, adotada pela presidência do conselheiro Waldir Neves, no incentivo de multiplicar as oportunidades de conhecimento do jurisdicionado e sociedade, pela excelência no controle do dinheiro público.

O acordo foi assinado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Waldir Neves, pelo vice-presidente e diretor-geral da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX), conselheiro Ronaldo Chadid e ainda pela presidente do CRC-MS, Iara Sônia Marchioretto.

Na solenidade, Chadid destacou a relevância da parceria para as duas instituições bem como para a sociedade: “O nosso Tribunal é uma entidade multidisciplinar, pois dispomos de atividades jurídicas, contábeis, econômicas, de administração pública, e essa parceria vem no sentido para que nossos servidores, os gestores públicos do Estado e os contabilistas possam se capacitar cada vez mais e trocar experiências”.

O presidente da Corte, conselheiro Waldir Neves, demonstrou satisfação pela parceria firmada e ressaltou que a contabilidade é uma área essencial para o efetivo funcionamento do Tribunal de Contas: “Tínhamos uma deficiência de contadores no TCE-MS, que são profissionais essenciais para o êxito do resultado final dos trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal, por isso esse convênio, através da ESCOEX, que é o nosso braço pedagógico, vai possibilitar a qualificação à distância, ou de forma presencial desses profissionais, que serão altamente qualificados e preparados fazendo com que o Tribunal de Contas tenha ainda mais eficiência no cumprimento de seus trabalhos”.

A presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Iara Marchioretto, agradeceu a parceria e afirmou que essa será uma oportunidade ímpar, para que o Conselho esteja mais presente na área pública: “Fico imensamente grata por essa oportunidade, em poder colocar o CRC-MS à disposição dessa Casa. Temos hoje no Mato Grosso do Sul sete mil profissionais ativos da contabilidade, e destes, 50% estão em Campo Grande. Então essa parceria com o Tribunal de Contas por meio da ESCOEX é benéfica para toda a sociedade”, concluiu.