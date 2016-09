TRE-MS oferece treinamento de mesários pela internet

Tamanho do texto

Mesários recebem treinamento

A Justiça Eleitoral desenvolveu o Treinamento para Mesários pela Internet, oferecido para pessoas que não podem comparecer ao treinamento presencial ou quem não foi convocado.



O projeto foi lançado nas Eleições de 2012 e beneficiou milhares de mesários no Brasil e exterior. A ideia é capacitar os mesários nos conteúdos e práticas eleitorais, em ambiente online de aprendizagem e contribuir na qualidade da prestação eleitoral no dia das Eleições.



O mesário que fizer o treinamento ganha uma declaração que dá direito a dois dias de folga no trabalho. De acordo com a assessoria, a declaração emitida pelo sistema só terá validade para usufruir a folga se acompanhada de validação do Cartório Eleitoral.



Aproximadamente 838 mesários em Mato Grosso do Sul recebem treinamento virtual. Vários já concluíram o curso, que tem prazo até o dia 30 de setembro para encerramento.