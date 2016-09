TRE-MS informa alteração de locais de votação na Capital

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Confira no site do TRE-MS o seu local de votação para garantir que não tenha mudado o local

Há seis dias da eleição TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) faz comunicado importante sobre alteração de locais de votação na Capital.

Eleitores que votavam na 53º Zona Eleitoral, situada no Colégio Osvaldo Cruz, deverão ficar atentos, pois o local de votação mudou para o Senac-Horto, localizado na Rua do Parque, nº 75, há 280 metros do antigo local.

De acordo com a Justiça Eleitoral, a justificativa é a desativação do Colégio Osvaldo Cruz.

No sistema, a mudança também será automática, ainda segundo informou a Justiça Eleitoral.