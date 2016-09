TRE-MS impugna 25 candidatos do PTB conforme legislação eleitoral atual

Deurico/Capital News Nelsinho afirma que situação será contornada o mais rápido possível

Sistema do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), aponta pelo menos 22 nomes de candiatos do PTB que tiveram candidatura indeferida pela justiça Eleitoral.

Em nota o partido trabalhista brasileiro afirma que irão recorrer da decisão publicada no final da noite da última quarta-feira (31), que impugnou 25 candidatos da coligação “Sempre Com a Gente IV -PTB.”

Segundo o presidente do partido, Nelson Trad Filho “De acordo com departamento jurídico do partido, todos os candidatos impugnados estão filiados ao PTB há mais de seis meses, portanto, cumprem requisitos exigidos pela legislação eleitoral atual. Apesar de respeitar a decisão do nobre magistrado, em diferentes cidades do Estado, esse mesmo caso apresenta decisões favoráveis ao PTB, o que fica evidenciado nosso entendimento que iremos reverter essa decisão” concluiu o presidente.