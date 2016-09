TRE exige que partidos comuniquem com antecedência eventos para arrecadar fundos para campanha

Eventos ou venda de bens para arrecadar fundos para campanha eleitoral é vetada pelo TRE, e publicada na quinta-feira (1), no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Deurico/Capital News Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS)

Conforme a Resolução TRE n.º 571, candidatos e/ou partidos políticos que desejarem promover eventos ou comercialização de bens e/ou serviços com objetivo de arrecadar recursos para a campanha eleitoral, deverão comunicar formalmente sua realização ao juízo responsável pelo julgamento da prestação de contas da campanha, com antecedência mínima de cinco dias.

A comunicação deverá conter as seguintes informações: data e horário de realização do evento; local de sua realização, com indicação adequada de seu endereço (rua/avenida, número, bairro, cidade); números de telefones e do fax para contato, bem como e-mail, se tiverem; nome da pessoa responsável pelas informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários no curso do evento, e a descrição sucinta do evento.

A recusa do candidato ou partido político em prestar as informações referentes ao evento será registrada no respectivo processo de prestação de contas e considerada quando do seu julgamento.