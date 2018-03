Tombamento de prédio histórico de Aquidauana é aprovado na Assembleia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, aprovou nesta quinta-feira (15) o processo inicial de tombamento do prédio da antiga Escola Modelo Antônio Corrêa, construído em 1930, e que atualmente abriga o espaço Casa da Juventude da Prefeitura de Aquidauana

Segundo o deputado estadual Amarildo Cruz (PT), autor do Projeto de Decreto Legislativo que dispõe o processo inicial de tombamento, o espaço do antigo Colégio Modelo é uma das mais importantes construções arquitetônicas da cidade da região do Pantanal sul-mato-grossense.

“O Colégio Modelo é um espaço histórico que precisa ser conservado, restaurado, mantido e preservado para que seja contada a história, não apenas da instituição, mas da cidade da região do Pantanal”, pontua o parlamentar.

Amarildo Cruz é autor o projeto de lei que altera a Lei nº 3.522/08, que dispõe sobre a proteção do patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Mato Grosso do Sul. Pela proposta, o processo de tombamento do patrimônio histórico-cultural poderá ser iniciado por meio de Decreto Legislativo Estadual, sem tirar a autonomia da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), dando início ao processo de proteção histórica.