TJ-MS envia à ALMS projeto de lei que dispõe sobre reajuste de servidores

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei (PL) 39/2018, com a previsão de reajuste 7,54% para o salário dos servidores a partir do mês de março.

De acordo com o texto enviado à Casa de Leis, a revisão salarial dos servidores do Judiciário deve seguir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que registrou o percentual requerido no ano de 2016.

O projeto ainda diz que a variação do INPC em 2017 chega a 2,07%, porém este valor não é contemplado pela proposta. Atualmente, a remuneração dos cargos do Poder Judiciário no Estado é regida pela Lei nº 3.687/2009.