Titular da Sedesc pede exoneração e aguarda decisão do prefeito

Victor Chileno/ALMS Secretário Luiz Fernando Buainain

Depois de fazer seu pedido de exoneração do comanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de Campo Grande, o secretário Luiz Fernando Buainain aguarda a decisão do prefeito Marquinhos Trad. Em conversa com a reportagem do Capital News, Buainain revelou que ainda não teve uma resposta do chefe do Executivo. “A realidade é essa, eu pedi a minha exoneração e é ele quem vai decidir se aceita ou se faz alguma outra consideração”, explicou a secretário.

De licença médica, depois de ter se lesionado durante uma prática esportiva, ele revelou a ainda que ficou sabendo apenas pela imprensa sobre a possibilidade de o prefeito considera a sua ida para a Central de Programas e Projetos Especiais, que hoje cuida da execução das obras do programa Reviva Campo Grande, que inclui o Reviva Centro.

“Ele deve ter considerado o nosso histórico, o trabalho que fiz quando ainda era presidente da Associação Comercial de Campo Grande, em 2005”, lembrou Buainain, citando a articulação junto a Câmara de Vereadores para garantir a aprovação e alterações no projeto, em prol dos empresários que atuam na região central da Capital.

Buainain reforçou pensa em “tocar novos projetos” e reforçou que a decisão de pedir a exoneração foi pessoal, descartando qualquer problema com a gestão municipal. Sem nenhuma resposta definitiva, ele aguarda o aceite do pedido ou qualquer outro convite por parte do prefeito.

Por meio da assessoria de imprensa, a prefeitura da Capital informou que “não há nada oficializado até o momento. Qualquer eventual mudança será divulgada no Diário Oficial de Campo Grande.”