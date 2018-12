Tio Trutis diz que vai buscar desburocratizar empresas no MS

O deputado federal eleito, Tio Trutis (PSL), diplomado pelo TRE-MS na última sexta-feira (14), disse que deve trabalhar com projetos e medidas que possam fortalecer e desburocratizar o setor empresarial e comercial no Mato Grosso do Sul. Empresário de origem, o futuro parlamentar declarou que vai trabalhar em prol da classe, junto da bancada federal em Brasília.

Em entrevista ao Capital News, Tio Trutis disse que um dos grandes problemas do empresário brasileiro é a burocracia que a atividade exige. “O próprio Paulo Guedes fala que para você empreender hoje no Brasil, você tem que ser louco. Então, tudo que a gente quer é desburocratizar. É deixar, desde o pequeno empresário que eu era, um dono de um pequeno restaurante, conseguir produzir, até um produtor rural… Têm que deixar quem quer trabalhar, trabalhar. Quem quer empreender, empreender”, disse o deputado.

Questionado sobre a preparação parlamentar na qual ele participa e sobre os encontros com Bolsonaro, o deputado eleito disse que tudo isso faz parte do plano de governo do novo presidente. “Foi um encontro de bancada. Foi uma preparação. Falamos mais sobre o plano de governo e as pautas prioritárias”, explicou.

Estreante na vida pública, o deputado também falou sobre suas primeiras impressões e sobre sua expectativa para o primeiro ano como parlamentar. “A bancada que eu tenho contato é a do PSL. É uma bancada super nova e, na sua maior parte, formada por novos políticos. Tem uma grande força militar, com três generais, e na parte de organização, é sensacional. A gente está coeso para as pautas que o Brasil precisa, algumas são remédios amargos, mas a gente tem que tomar, como a reforma da previdência. Mas a gente também tem pautas de costumes, que é o que o Brasil queria: uma linha mais dura com criminosos, uma reformulação do código penal para punir quem faz mal para a sociedade e o corte de gastos de privilégios para políticos que é a bandeira pelo qual eu vou defender”, relatou Tio Trutis.