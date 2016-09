Testes contra a Dengue são realizados em 1.200 voluntários

Prefeitura de Campo Grande ..

Durante o encontro para realizar os testes da vacina contra Dengue na Capital, o prefeito Alcides Bernal (PP) esteve acopanhado do governador de São Paulo Geraldo Alkmin e afirmou que continuará investir no controle da Dengue na Capital.



Alcides Bernal (PP) destacou a superação da epidemia de dengue no município e vê de forma positiva os testes para prevenir a saúde da população da Capital. “Com certeza é um avanço importante no que se refere ao combate à dengue. A prefeitura continuará investindo na saúde para sermos uma referência ainda maior no controle de endemias, juntamente com o trabalho do Instituto Butantan vacinando 1.200 voluntários e terá toda a estrutura necessária para acabarmos de vez com essa epidemia que já prejudicou tanto a nossa cidade”, destacou o prefeito.



De acordo com dados atualizados em agosto de 2016, da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande em relação à dengue de janeiro a agosto, foram notificados 27.711 casos, confirmados 1.368, casos de dengue grave 5 e óbito confirmado 3.



A primeira e até agora única vacina contra a dengue, disponível na rede privada desde junho, reduz em dois terços a possibilidade de contrair a doença e em 93% os casos de maior gravidade, que exigem hospitalização.

Sua eficácia sobe para 82% em caso de pessoas que já tiveram a doença, que são justamente aquelas mais suscetíveis de se tornarem casos graves. Ministrada em três doses com intervalo de seis meses, a vacina oferece proteção crescente desde a primeira dose. Por isso, para que a população esteja protegida na próxima temporada de altas temperaturas, quando aumenta a incidência da doença, a recomendação é iniciar agora o esquema de vacinação contra a dengue.



Indicada para a população de 9 a 45 anos, a vacina desenvolvida pela Sanofi Pasteur foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como parte da estratégia para atingir a meta de reduzir pela metade as mortes por dengue e em 25% os casos da doença nos países onde a doença é endêmica. Fruto de duas décadas de pesquisas e de estudos clínicos em 15 países, a vacina já obteve registro em cinco desses países (Brasil, México, Filipinas, El Salvador e Costa Rica), estando em análise em diversos outros.