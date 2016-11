Terenos congela salários de prefeito, secretários e vereadores até 2020

Reajuste salarial para nova gestão será mantido com valor atual, os salários do prefeito, vice-prefeito, de vereadores e dos secretários municipais de Terenos, a 23 quilômetros de Campo Grande, terão reajuste salário zero na próxima gestão.



De acordo com a lei municipal publicada nesta sexta-feira, no Diário Oficial dos municípios de Mato Grosso do Sul e que prorroga a validade da legislação que estipulou os valores das remunerações destes gestores e parlamentares para o mandato atual no município que começou em 2013 e termina no fim deste ano.



Conforme a nova lei fica mantido para a nova gestão o salário do prefeito em R$ 19 mil, do vice-prefeito em R$ 13 mil, e de R$ 6 mil para o secretariado municipal e os vereadores.