"Caminhará para frente sem olhar para o passado" afirmação feita por presidente empossado Michel Temer (PMDB), durante seu primeiro pronunciamento transmitido em Rede Nacional na noite desta quarta-feira (31).

Prometeu entregar o país ao sucessor em perfeita ordem e também falou sobre programas que durante seu governo interino de 111 dias já conquistou vitórias como o aumento dos valores da bolsa família, valores dobrados para o financiamento da casa própria sem esquecer de citar o agronegócio o qual disse que setor é exuberante e não conhece o que é a crise.

Presidente afirmou que o “pior já passou” e que sua missão é mostrar aos investidores um país confiante para retomar negociações. Prometeu gastar apenas o que for arrecadado, comparando - se às finanças familiares.

Ele também falou sobre colocar o país nos trilhos e exemplificou com o Programa que promete reformar a aposentadoria dos idosos.

Posse

Temer foi recebido em sessão solene do Congresso Nacional pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Congresso Nacional, Renan Calheiros, além de parlamentares e ministros de Estado.

A cerimônia aconteceu no plenário do Senado e aconteceu logo após o plenário decidir pelo impeachment da presidente. Temer estava no cargo interinamente desde o afastamento de Dilma Rousseff por conseqüência da abertura do processo de impeachment ocorrido em maio deste ano.

Ao ser empossado, Temer prestou o juramento de compromisso constitucional. “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”, declarou o presidente.

Impeachment

Após 13 horas de julgamento a presidente afastada Dilma Roussef (PT) foi julgada por ter cometido crime de responsabilidade fiscal por 61 votos a favor e 20 contra, mas na segunda votação do dia, Dilma continuará com o direito político por senadores julgarem que o afastamento é constitucional, porém a proibição de exercer cargo polítco por ter sido fastada, não é.

Segundo o advogado de Dilma, ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, não há justa causa para o impeachment e houve cerceamento de defesa em várias fases do processo.

“Entraremos, em princípio, com duas ações, uma ainda hoje (31) e outra dentro de alguns dias. Vamos discutir irregularidades formais do processo, cerceamento ao direito de defesa, pelo fato de senadores terem julgado o processo antes da defesa poder se expressar”, explicou Cardozo.