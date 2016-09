Tem início nesta quarta preparação das urnas eletrônicas para eleição em MS

Teve início nesta quarta-feira (14) e segue até esta quinta-feira (15) a preparação das urnas eletrônicas para eleição municipal nas 79 cidades do Estado com geração de mídia onde são realizadas as transferências dos dados eleitorais e candidatos.



Deurico/Capital News Nos dias 17 e 18 de setembro as urnas serão conferidas e testadas na 44° zona eleitoral

A geração pode ser acompanhada pelos representantes dos partidos, assim como do Ministério Público Eleitoral e OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil MS), que será realizada no Fórum Eleitoral de Campo Grande, sendo presidido pelo juiz eleitoral, Emerson Cafure e pela secretária de Tecnologia do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS), Luciana Alencar. A expectativa é preparar os dados de 5.800 seções eleitorais.



A prolongação das gerações de mídia pode ser para até a sexta-feira (16) caso haja necessidade, uma vez que está sendo realizada para o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 2 de outubro. Caso haja 2° turno em Campo Grande, então haverá um novo evento para a adequação das urnas eletrônicas.



Nos dias 17 e 18 de setembro as urnas serão conferidas e testadas na 44° zona eleitoral, que fica no Parque dos Poderes, com direito inclusive a um "teste de votação", em pelo menos uma (urna) por município.



Já nos dias 28 e 29 de setembro, elas serão entregues aos presidentes das zonas eleitorais, para serem utilizadas no 1° turno.