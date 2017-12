TCE-MS pede o “não registro” de aposentadoria para deputado pelo MSPrev

Assessoria/Divulgação Deputado Zé Teixeira (DEM)

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) determinou “pelo não registro do ato de concessão da aposentadoria por implemento de idade, que concedeu a aposentadoria voluntária proporcional” do deputado Zé Teixeira (DEM). A decisão é do conselheiro Ronaldo Chadid e foi publicada nesta segunda-feira (18) no Diário Oficial do órgão. O TCE deu prazo de 60 dias para que o presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mochi (PMDB), “comprove a adoção das medidas em cumprimento da presente decisão, sob pena de responsabilidade”.

Na decisão, Chadid explica que “a disciplina legal do regime previdenciário de quem exerce mandato eletivo é conferida pela Lei Federal 8213/91, que determina a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (INSS)”, mas, contrariando o artigo 40 da Constituição Federal, a Lei Estadual 3.150/2005 incluiu os membros do Poder Legislativo como segurados do MSPrev. E ainda, ao incluir os membros do Poder Legislativo no RPPS, a Assembleia Legislativa “desigualou os deputados estaduais de todos os que proveem cargos públicos de provimento transitório por eleição ou por comissionamento”, o que não é permitido.

Além da inconstitucionalidade da concessão de benefícios de aposentadoria a deputados, por meio de regime previdenciário próprio, o processo que concedeu aposentadoria a Zé Teixeira “encontra-se

incompleto no que pertine à documentação e não observou o procedimento estabelecido na legislação pertinente”, detalha o relator do caso no TCE-MS.

Segundo o relatório de Chadid, “o ato de concessão dos benefícios para os membros ou servidores dos Poderes Executivo Judiciário e Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público e da Defensoria Pública será assinado pela autoridade competente do respectivo órgão, que o remeterá, em seguida, à Ageprev para aprovação do pagamento e manutenção”. É dever de cada órgão fazer as comunicações necessárias para que a Ageprev observe os direitos à integralidade e à paridade de remuneração, acrescenta o conselheiro.

Contudo, “a autoridade não cumpriu a determinação limitando-se a trazer argumentos de direito, sem qualquer documento complementar”. “Essa exigência não foi cumprida no caso em análise. Não consta no processo a remessa à Ageprev, nem tampouco a aprovação do pagamento do respectivo benefício, em total desacordo com o que estabelece a legislação pertinente”, informa Chadid em sua decisão. A reportagem do Capital News entrou em contato com a assessoria de imprensa do deputado, mas não obteve resposta a publicação da matéria.