Suspensão da cobrança da COSIP é mantida após indeferimento de liminar

A liminar da Ação Direta de Inconstitucionalidade que foi apresentada pelo prefeito da Capital que coloca fim na aplicação da Lei Complementar Municipal em que a cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) é suspenso foi negada pelos desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.





Divulgação/TJMS Reunião foi realizada nesta quarta-feira

A negação se diz pelo fato de que os dispositivos da lei violam os princípios da separação, independência e harmonia dos poderes municipais; da legalidade; bem como da moralidade. Dessa forma ela fica suspensa até o julgamento do mérito da ação.



Um dos desembargadores que votaram pelo indeferimento, João Maria Lós, decidiu por essa colocação para que a proposta tenha garantia na efetividade do resultado futuro, evitando qualquer dano com a aplicação da mesma.



Na sessão desta quarta-feira foi ressaltado pelo detentor do pedido de vista, desembargador Divoncir Schreiner Maran, que o saldo financeiro da COSIP atualmente é da ordem de R$ 53 milhões e a despesa média com os Serviços de Iluminação Pública é de R$ 1,5 milhão por mês, motivo pelo qual conclui-se que o saldo atual é suficiente para atender tais serviços em um período de 35 meses.