Suplente de Siufi, Wilson Samy toma posse como vereador de Campo Grande

Flávia Andrade/Capital News Wilson Samy durante discurso de posse

Após transferência de Paulo Siufi (PMDB) para Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o suplente do partido, Wilson Samy, tomou posse do cargo como vereador nesta quinta-feira (16). A cerimonia teve início há pouco na Câmara Municipal de Campo Grande.



Durante seu primeiro discurso, Samy agradeceu o apoio do partido e destacou a oportunidade como vereador. “Eu já havia sido convidado em outros momentos políticos pelo Nelsinho Trad e pelo André Puccinelli, mas não me candidatei. Hoje, vi como oportunidade para ajudar a nossa Capital, e sinto-me honrado por essa escolha".



Wilson ocupa a vaga deixada por Siufi após 12 anos como vereador. A posse de Paulo Siufi como deputado estadual foi realizada na primeira sessão ordinária do ano da Assembleia, no dia 7 de janeiro.



Siufi era segundo Suplente do PMDB e ocupou a vaga de Marquinhos Trad (PSD), que atualmente comanda a prefeitura da capital. A primeira suplente, Delia razuk (PR) foi eleita prefeita de Dourados e assumiu o executivo do município.