Sobre alteração na medidas de combate à corrupção, Zeca do PT acusa procurador de mentiroso

Divulgação/Câmara dos Deputados Ex-governador, o deputado federal Zeca do PT faz críticas ao Ministério Público

Em mais uma ofensiva dos deputados federais que votaram a favor das alterações na medida de combate à corrupção, o ex-governador Zeca do PT chamou o procurador geral de Justiça, Paulo César Passos, de mentiroso. O membro do Ministério Público teria dito que o projeto aprovado sobre o combate a corrupção beneficia corruptos e criminaliza as ações do Judiciário e Ministério Público. A declaração do deputado federal petista foi feita hoje (2) por meio de nota à imprensa.

“Na votação da Câmara dos Deputados do projeto encaminhado pelo Ministério Público foram aprovadas importantes mudanças tais como: agilidade de tramitação dos processos anticorrupção; aumento de penas por crime de corrupção; caixa dois virou crime e firmou o princípio de que todos são iguais perante a lei. Assim sendo o procurador geral mente quando diz que o projeto aprovado foi para proteger corruptos, tentando com isso angariar simpatia da opinião pública para seus privilégios, inclusive salariais”, disse Zeca, por meio de nota à imprensa.

Para o deputado federal petista, o que promotores e procuradores não querem é ser enquadrados em abuso de autoridade e crime de responsabilidade. “Aliás, o comportamento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul tem se caracterizado por perseguição política à alguns, acatando inclusive denúncias anônimas o que é proibido por lei, e proteção protelatória quando não investiga ou se omite em fatos evidentes que ocorrem aqui no nosso Estado”.

Ainda no documento publicado hoje, Zeca do PT diz estar à disposição do Judiciário e da Polícia Federal para enumerar os supostos abusos cometidos pelo Ministério Público Estadual.