Sob comando de Nelsinho, PTB chega a todos os cantos de MS

divulgação Nelsinho Trad é apontado como o responsável por ampliar tamanho do PTB no Estado

Em menos de um ano, o PTB, que possuía apenas 16 comissões provisórias em Mato Grosso do Sul, passou a ter 78. A única exceção é Douradina.



De acordo com a assessoria do partido, esse aumento aconteceu a partir de agosto de 2015 com posse do ex-prefeito Nelsinho Trad como presidente estadual da sigla.



Além de dar início à criação de comissões provisórias no interior, Nelsinho também criou as comissões da Juventude e da Mulher, na Capital e no interior.



Enquanto em 2012 o PTB-MS elegeu 16 vereadores, um prefeito (Aral Moreira) e dois vice-prefeitos (Ladário e Nioaque), quatro anos depois, o PTB aumentou número de vereadores em todo o Estado para 42 e elegeu cinco vice-prefeitos (Chapadão do Sul, Corumbá, Laguna Carapã, Miranda e Selvíria).



“Fomos muito bem capacitados por meio de um projeto moderno de planejamento estratégico implementado pela ex-presidente do PTB, a deputada federal Cristiane Brasil, e revigorados com a energia positiva do nosso atual presidente Roberto Jefferson, que nos inspira no lema 'PTB vencer e vencer'. Assim estamos nos preparando e nos capacitando cada vez mais, para esse novo Brasil que teremos nas eleições gerais de 2018", disse Nelsinho Trad.