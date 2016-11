Siufi ainda não bateu martelo, mas vereadores já contam com ida dele para Assembleia

Tamanho do texto

O vereador Paulo Siufi (PMDB) alega que ainda não decidiu se fica na Câmara, onde foi reeleito, ou se assume como deputado, no lugar de Marquinhos Trad (PSD), onde é suplente. Ele explica que a decisão é muito delicada e está sendo analisada em conjunto com a família.



Siufi confirma possibilidade de ir para a Assembleia, mas ressalta que o ano não foi muito bom para ele, por conta da perda de um filho, e que tudo está sendo muito bem pensado, até em respeito para quem o elegeu, seja para vereador ou deputado, onde é suplente.



Ele ainda não bateu o martelo, mas nos corredores da Câmara todos já dão como certa a ida dele para a Assembleia, embora não queiram dar declaração oficial. A prova derradeira veio nas reuniões de Marquinhos com vereadores eleitos na coligação dele ou que o apoiaram.



O suplente de Siufi, que assumirá a vaga se ele for para Assembleia, Wilson Sami (PMDB), já tem ido as reuniões com Marquinhos, sinalizando que Siufi deve mesmo deixar a Casa, ainda que não tenha se pronunciado oficialmente.



Com a chegada de Siufi o PMDB volta a ter seis deputados na Assembleia Legislativa. O partido elegeu seis, mas perdeu Marquinhos para o PSD e Maurício Picarelli, que mudou para o PSDB. O partido terá seis porque ganhou Márcio Fernandes, ex-PTdoB.