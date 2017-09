Sindicato dos servidores da Assembleia Legislativa elege novo presidente

Evellyn Rabelo/Sisalms A nova gestão é para o biênio 2017/2019 e assume com R$ 26 mil em caixa, dois carros e uma ambulância

O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Sisalms) tem novo presidente. João Moreira recebeu os cumprimentos dos colegas pela vitória por uma diferença de 92 votos, nesta sexta-feira (29). Ele foi eleito com 284 votos. O vice-presidente é Marcelo Ortiz e o 1° tesoureiro é Edival Melo da Silva.



De acordo com as informações divulgadas pela assessoria da ALMS, estavam aptos a votar 850 servidores, que contribuem anualmente ao sindicato. A Chapa 3 – “Com Fé para Renovar”, foi encabeçada por Delson Robney Viana, como presidente e Gisele Martins Carvalho de vice-presidente, e recebeu 192 votos. Houve sete votos em branco e oito nulos.



“Todos os servidores serão beneficiados com a nossa chapa. Nosso compromisso é atender todos os segmentos dos servidores desta Casa de Leis, tanto efetivo, como comissionado e aposentado. Nossa meta é essa e vamos cumprir e isso que nós pregamos aqui nos corredores durante a eleição. Realmente não tem divisão dos funcionários, tem união, tanto que o nome da nossa chapa é “União e Compromisso, Juntos Somos Fortes”, então estamos nos unindo agora, e o compromisso é de aprovar nossas propostas e realmente avançar”, declarou Moreira.



A nova gestão é para o biênio 2017/2019 e assume com R$ 26 mil em caixa, dois carros e uma ambulância. O Sindicato tem sede própria e está localizado na Rua Nicolau Fragelli, 222, no Bairro Amambai. O trabalho de ser presidente do Sisalms é voluntário, ou seja, não há qualquer remuneração a mais pelo cargo. Por outro lado é o mandato classista, com benefício de que o servidor não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.



Ao ser eleito para a diretoria do Sisalms, também é de responsabilidade da presidência participar de congressos sindicais com as outras Assembleias Legislativas do País; indicar dois membros para a diretoria e Conselho Fiscal da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems); participar do Conselho Sindical da Cassems; entre outras demandas em prol do servidor estadual do Legislativo.



A votação ocorreu desde as 8h30 e foi finalizada às 16h. A comissão eleitoral foi formada pelos servidores Jorge Cárceres (presidente), Luís Henrique de Souza (secretário-geral) e Fernando de Matos Wanderley Neto (1º secretário). “Foi uma eleição que demonstrou a participação dos servidores e desejo que a nova diretoria possa atender os interesses de todos nós”, destacou Cárceres.