Simone Tebet questiona Dilma Rousseff sobre pedaladas fiscais durante julgamento

Durante o discurso da presidenta afastada, Dilma Rousseff, no julgamento do Impeachment realizado na manhã desta segunda-feira (29) no Senado a senadora Simoni Tebet (PMDB) comentou sobre os decretos assinados por Dilma Rousseff e as "pedaladas fiscais".

Segundo a Agência Senado, ao questionar a presidente afastada, Simone disse que a contabilidade criativa praticada pela equipe econômica não deu conta de camuflar um cenário de queda de receita e aumento irresponsável de despesas.





“Vendeu-se um Brasil irreal aos brasileiros, e o resultado está aí: perda de credibilidade, queda nos investimento, desemprego recorde e recessão. É a maior crise econômica da história do país”, lamentou a parlamentar, que quis saber da presidente se ela faria algo diferente se pudesse voltar no tempo.



Já em resposta, Dilma Rousseff disse que é preciso se lembrar que a crise não é exclusividade do Brasil, mas consequência de problemas muito mais graves vividos pela economia mundial desde 2008. “Nós não inventamos a crise, ela vinha por aí. E evitamos a chegada dela com mais força”, afirmou.