Sessão solene realiza outorga a “Medalha do Mérito Educativo” nesta quarta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam na quarta-feira (4), às 19h, sessão solene de outorga da “Medalha do Mérito Educativo Campo-grandense”.



A solenidade proposta pelo vereador Valdir Gomes foi instituída por meio da Resolução nº 1.098/09, de autoria do então vereador Cristóvão Silveira.



Serviço - A Sessão Solene será realizada no Plenário Oliva Enciso, localizado na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.



Confira a lista dos homenageados:

Ademir Santana - Nazareth Sales dos Santos Mayer e Wagner Vaneli

Ayrton Araújo do PT - Francisco Givanildo dos Santos e Roberto Magno Botareli Cesar

Betinho - Edilmar Galeano Marques e Luely Diane Mussi Martins Corrêa

Carlão - Narah Borges dos Santos Rigon e Carlos Kenji Nakamura

Cazuza - Maria Ceila Amaral Gauna e Daisy Josefa Rachid Lopes

Chiquinho Telles - Franciane Vieira da Costa e Jurandi Rodrigues Da Silva

Delegado Wellington - Maria de Lourdes Souza Cano e Tânia Aparecida Fernandes Castedo

Dharleng Campos - Maria de Lourdes Alencar Lima e Glaucia Pereira Silva De Almeida

Dr. Lívio - Ana Claúdia Delgado Bastos Braga e Edivaldo Da Silva Aguero

Dr. Loester - Fátima Aparecida Monteiro Martinez e Sandro Fabian Francilio Dornelles

Dr. Wilson Sami - Regina Celia de Oliveira do Bom D. Roker e Rejane Clelia de Oliveira Bom

Eduardo Romero - Rosaura Ferreira de Oliveira e Ivo Leite Filho

Enfermeira Cida Amaral - Clemência Rodrigues da Silva e Ascanio Bottini

Fritz - Lizabete Coutinho de Lucca e Rosa Ida Davalo Rodrigues

Gilmar Da Cruz - Tereza Eugênio Marinho e Fabio Adriano Baptista

João Cesar Mattogrosso - Cristiano Simões e Anete Valeria Masson Coimbra De Lima

Junior Longo - Aurélio Tomaz da Silva Briltes e Robson Carvalho Da Silva

Lucas De Lima - Marluce Costa da Fonseca de Almeida e Andréa Cristina Ferrari

Otavio Trad - Rodrigo Correa do Couto e Jeane dos Santos Bezerra Adriano

Papy - Janaina Bertoldi de Souza e Lucio Rodrigues Neto

Pr. Jeremias Flores - Janete dos Reis Silva Barbosa Domingues e Ilza Mateus De Souza

Prof. João Rocha - Berenice Aparecida Moreira Ferreira e Ilda De Souza

Valdir Gomes - Zelia Aparecida Dos Santos Aguiar e Osvaldo Alves Pinto

Veterinário Francisco - Aurea de Matos Gonçalves e Heitor Dos Santos

William Maksoud - Waldir Nogueira de Jesus e Jussara Terezinha Vilhalba



Câmara Municipal

Ana Maria Da Conceição

Maria Lucia Alencar

Izabel Machado

Dorca Mara Dagher dos Santos

Sandro Neves da Silva

Milra Maria dos Santos Morais

Maria Cupertino de Souza

Angelina de Figueiredo

Lusanildo Rodrigues de Almeida

Luisa Rosineide Ferro Camargo

Aparecida de Jesus Paes de Barros

Inês Pereira Esteves

Maria Nilza Peralta