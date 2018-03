Sessão Solene de entrega da Medalha Conceição dos Bugres ocorre nesta quarta

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul realiza, nesta quarta-feira (21), a partir das 19h30, no Plenário Deputado Júlio Maia, a sessão solene de entrega da Medalha Conceição dos Bugres aos artesãos de destaque em Mato Grosso do Sul.

A proposição do evento, que integra as festividades da 11ª Semana do Artesão de MS, é da deputada Mara Caseiro (PSDB). A programação segue até o dia 24 de março. Serão sete dias intensos de valorização cultural, com gastronomia, música, dança, oficinas, poesia e artesanato.

“Este ano, teve adesão de quase 90% dos deputados, que indicaram homenageados”, afirma a artesã Bia Barros, Representante de seis associações parceiras - AME, Artems, Uniarte, Proarte, Sindicato dos Artesãos e API.