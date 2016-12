Servidores estaduais terão desconto em mais de 80 lojas no centro

Deurico Ramos/Capital News A parceria com a Associação Comercial foi oficializada neste sábado (3), na praça Ary Coelho

A Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) fechou uma parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) para conceder desconto de até 50% neste fim de ano a servidores estaduais no comércio do centro da cidade. A parceria foi oficializada neste sábado (3), na praça Ary Coelho, durante cerimônia de reforço do policiamento de fim de ano.



Participarão da promoção cerca de 80 lojas, quase o dobro da adesão do ano passado. A relação de lojas será disponibilizada no site: http://www.portaldoservidor.ms.gov.br.

Para conseguir o desconto, o servidor precisará apenas apresentar o holerite no momento da compra.



“É uma forma de valorizar o servidor porque aumenta o poder de compra”, explicou o secretário Carlos Alberto de Assis.