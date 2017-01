Servidores devem receber pagamento até o dia 10, diz Marquinhos

Deurico Ramos/Capital News Marquinhos discursa em cerimônia de posse ocorrida ontem (1º)

Devido à ausência de recursos na Prefeitura, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) disse que não conseguirá pagar o salário dos servidores públicos no 5º dia útil. No entanto, ele informou que o pagamento deverá ser efetuado até o dia 10 de janeiro, com a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).



O ex-prefeito Alcides Bernal declarou ontem, durante cerimônia de posse dos titulares do Executivo, que deixou R$ 252 milhões nos cofres municipais destinados às despesas do início do ano e pagamento da folha dos servidores. Mas, conforme informou a assessoria da Prefeitura, aparentemente a administração anterior não deixou dinheiro em caixa.

“Até o quinto dia útil não tem dinheiro em caixa para pagar. Se tivesse, o prefeito teria pagado o décimo terceiro e o salário de dezembro. Dinheiro em caixa não existe. Ele não deixou dinheiro em caixa. Vamos aguardar o que vamos receber do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e honrar o pagamento do funcionário público, que não tem nada a ver com a má administração pública de maus gestores. Eles trabalharam e vão receber”, declarou Marquinhos.



Assim, o prefeito aguarda levantamento da verba deixada pela antiga administração para saber o real valor existente. “Foram entregues números provisórios, que deverão ser rebatidos pela nossa equipe econômica. Se tivessem dinheiro, teriam pagado o décimo terceiro, que até agora não foi pago. Temos que encontrar outra alternativa”, disse Marquinhos.



Décimo terceiro

O prefeito fará levantamento de quantos servidores receberam o pagamento referente ao décimo terceiro. A intenção depois é encontrar alternativas para o depósito do salário. “Parece que alguns receberam mil, outros receberam a menor e outros não receberam nenhum centavo. Temos que ver caso a caso, fazer levantamento e buscar esta importância para honrar com o servidor público”, detalhou.