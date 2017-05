"Seria um ganho pro Brasil extraordinário" diz Ciro Gomes sobre possível ida do juiz Odilon para o campo político

Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (19), o ex-ministro e possível candidato a presidência da república nas eleições em 2016, Ciro Gomes, negou que tenha vindo ao Mato Grosso do Sul para tratar de assuntos políticos com o Juiz Odilon de Oliveira.

Deurico/Capital News Ciro Gomes veio a Campo Grande para se encontrar com o magistrado



Ciro Gomes, disse que sua visita ao juiz foi para tratar de assuntos de segurança na fronteira e negou que o teor da conversa com juiz era para tratar de uma possível candidatura do magistrado, a algum cargo político "Nós não cometeríamos a indelicadeza de convidar um magistrado para a luta política. Mas evidentemente se ele amanhã mudasse sua vocação de magistrado para servir o país na política seria um ganho pro Brasil extraordinário”.



Sobre a conversa com o juiz Odilon, Ciro destacou a importância de um projeto que está sendo criado pelo magistrado “ele está com uma iniciativa que todo o Brasil deveria conhecer, uma iniciativa extraordinária de financiar delegacias da polícia Federal de Ponta Porã e da fronteira de Mato Grosso do Sul com dinheiro expropriado de bandidos, isso é absolutamente extraordinário e único na historia brasileira” afirmou.