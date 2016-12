Senado recorre contra decisão de afastar Renan Calheiros

André Corrêa/Liderança do PT/Agência Senado Senado decidiu hoje descumprir a decisão da Justiça que mandou afastar presidente

A Advocacia do Senado Federal ingressou nesta terça-feira (6) com um mandado de segurança com pedido de liminar e um agravo regimental, no Supremo Tribunal Federal (STF), contra a decisão de caráter liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que afastou da Presidência da Casa o senador Renan Calheiros (PMDB-AL). A informação é da Agência Senado.

O mandado de segurança assinado pelo advogado-geral do Senado, Alberto Cascais, argumenta que o afastamento traz “enorme risco para a manutenção do andamento normal dos trabalhos legislativos” e destaca a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto de gastos para a União (PEC 55/2016) está prevista para ocorrer a partir da sessão deliberativa desta terça-feira (6).