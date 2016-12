Senado descumpre decisão da Justiça e mantém Renan na Presidência

Agência Senado Renan Calheiros disse que Senado é soberano; Parlamento ignora decisão monocrática

A Mesa do Senado decidiu que não vai cumprir a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello de afastar o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) da Presidência da Casa.

De acordo com a Agência Senado, a Mesa decidiu aguardar a deliberação do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), composto por 11 ministros, para tomar providências sobre um possível afastamento do presidente Renan Calheiros. O plenário só deverá se reunir amanhã (7) para votar o caso.

Em entrevista à imprensa, Renan disse que a decisão foi em respeito à independência dos poderes e à soberania do Senado Federal.