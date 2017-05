Semáforos são inaugurados por Marquinhos Trad no centro da Capital

Tamanho do texto

Deurico Ramos/Capital News Marquinhos Trad participa de inauguração de semáforos na manhã de hoje

Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, inaugura dois novos conjuntos semafóricos na região central da cidade, nesta quarta-feira (17). Ação será realizada a partir das 9h, em dois cruzamentos.



Segundo a prefeitura, os equipamentos foram financiados por uma empresa que construiu um edifício na região, como compensação por conta do impacto causado pela obra nas proximidades.



Aparelhos foram instalados no cruzamentos das ruas Padre João Crippa e Pernambuco; e também na Pedro Celestino com Pernambuco.