Sem agenda pública, governador tem compromisso interno nesta quarta-feira

Deurico/Capital News Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul

Conforme divulgado pela assessoria de imprensa, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) não tem agenda pública nesta quarta-feira (15).



A informação foi publicada no site institucional do governo estadual. Na terça-feira (14), o governador se reuniu com o presidente Michel Temer (PMDB) para falar sobre a situação do estado com a redução da compra do gás natural boliviano pela Petrobras.



O governador explicou que, em decorrência da medida tomada pela Petrobras a receita de ICMS foi reduzida, o que compromete as finanças do estado e dos municípios. “Saiu de 30 milhões de metros cúbicos mês para 14 milhões, isso reduz drasticamente a arrecadação”, disse Azambuja.