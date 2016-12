Secretaria de Educação encerra atendimento a alunos e transforma CEADA em centro de formação e assessoramento de Professores

Divulgação Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação atuará na formação e assessoramento de professores do ensino comum.

Instituição realizava atendimentos a alunos do 1 ao 5° ano com deficiência auditiva, Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação (CEADA) atuará na formação e assessoramento de professores do ensino comum a partir de 2017.

O Ex-Aluno do CEADA e Líder do Movimento dos Surdos, Professor Mestrando Adriano Gianotto, Doutorando em Desenvolvimento Local, considera o CEADA (Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação), “a estrutura a garantir a criação bilíngüe Libras/Português através da minha proposta, que é oferecer o ensino prioritário aos alunos surdos, deficientes auditivos e filhos de pais surdos, estabelecendo como meio de comunicação e instrução para ensino das disciplinas curriculares e demais atividades pedagógicas garantidas na Lei 5.626/05”.



O CEADA irá capacitar professores do ensino comum, instrutores mediadores modalidade oral, guias intérpretes que atuam com os estudantes com deficiência auditiva e com surdocegueira no estado de Mato Grosso do Sul e, ainda, oferecendo atendimentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional, exames de audiometria e o Atendimento Educacional Especializado (AEE), para que possam atender os alunos encaminhados a escolas da Rede Estadual de Ensino.



Os estudantes que estavam matriculados no instituto serão encaminhados para a Rede Estadual de Ensino e receberão apoio de instrutor mediador da modalidade sinalizada, uma vez que não são fluentes na Língua Brasileira de Sinais (Libras), e também terão atendimento educacional especializado em Libras (L1), em Língua Portuguesa na modalidade escrita (L2) e Matemática.

Divulgação Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação atuará na formação e assessoramento de professores do ensino comum.

A Secretaria de Educação (SED) conta com a atuação do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento à Pessoas com Surdez (CAS), voltado também para a formação, assessoramento, orientação e acompanhamento dos profissionais que irão se capacitar para fornecer o aprendizado a estes alunos.

Segundo Valdir Bueno foi Tradutor Interprete de Língua de Sinais durante 20 anos, coordenou durante um período, cursos no CEADA como Responsável pelo Núcleo dos intérpretes, “durante a minha gestão trabalhávamos ensinando os instrutores surdos em questão de textos utilizados em sala de aula, pois um surdo sabe como alcançar o outro surdo, transcrevendo para libras para que pudessem ensinar aos alunos. O Ceada é o ponto de encontro dessas crianças e a condição de nascimento da Libras para eles. “nós não somos contra a inclusão social, de proporcionar a esse aluno uma condição de ir para o ensino regular comum, lutamos para que isso fosse conquistado e respeitado, a criança quando vai para o ensino regular é porque ela já passou pelo CEADA, onde ele aprende a Libras e identifica seus pares surdos, se fortalecendo em sua língua matriz”.