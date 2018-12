Secretaria da Juventude é destaque em cenário nacional de políticas para os jovens

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG Subsecretário Maicon Nogueira recebeu a Comenda “Parceiro da Juventude” em Brasília

Campo Grande ocupa posição de destaque no cenário nacional, entre as ações realizadas pela Prefeitura da Capital, a defesa das políticas públicas para a juventude, através do Programa Levanta Juventude tem sido observada pela Secretaria Nacional. Nesta terça-feira (4), o subsecretário Maicon Nogueira recebeu em Brasília, a Comenda “Parceiro da Juventude”, concedida pela Secretaria Nacional de Juventude, a fim de homenagear os parceiros da política nacional de juventude nos últimos dois anos.

Entrega da placa ocorreu durante o Workshop “Compreender e Implantar o Sistema Nacional de Juventude”, realizado pela Secretaria Nacional de Juventude e pelo Conselho Nacional de Juventude. Maicon ressalta que os projetos, voltados a jovens com idade entre 15 e 29 anos, promovem cidadania, educação, cultura, desporto e principalmente acesso ao mercado de trabalho.

De acordo com o Subsecretário de Juventude Maicon Nogueira, “Essa conquista se deve ao empenho da nossa equipe da Subsecretaria de Juventude, da equipe de secretários da prefeitura e, sobretudo, pela atenção que o prefeito Marquinhos Trad tem para com os jovens da nossa cidade”, aponta.

Sobre a comenda: Criada por meio da Portaria nº 35, de 14 de novembro de 2018, a honraria é entregue a ministros, senadores, deputados estaduais e federais, governadores, vereadores, prefeitos, conselheiros de juventude, consultores, gestores estaduais e municipais, órgãos governamentais e representantes da sociedade civil que mais se dedicaram às políticas públicas de juventude.