Saúde, emprego e bem-estar são temas de proposições que serão analisadas na Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande devem votar três projetos na sessão ordinária desta terça-feira (10).



Em única discussão e votação será votado um Projeto de Lei nº 8.646/17, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Bem-estar Animal (Combea) e do Fundo Municipal do Bem-estar Animal (Fumbea), e dá outras providências.





Deurico/Capital News Chiquinho Telles propõe desconto na tarifa de água para pacientes com câncer

Já em segunda discussão e votação serão votados dois Projetos. O Projeto de Lei nº 8.409/17, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que dispõe sobre a aplicação da tarifa social sobre os serviços públicos de abastecimento de água e saneamento sanitário para os portadores de câncer e renais crônicos e dá outras providências.



E também o Projeto de Lei nº 8.531/17, que cria o Programa Banco de Empregos para a Juventude, no âmbito do município de Campo Grande - MS, na forma que indica. A proposta é de autoria dos vereadores Delegado Wellington e João César Mattogrosso.



A sessão contará com a participação do diretor da Assetur (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano), João Rezende Filho, que fará uso da Tribuna para discorrer sobre o transporte público em Campo Grande. O convite foi feito pelo vereador Prof. João Rocha.