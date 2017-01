Diário Online Ruso falou sobre suas tentativas de chegar à prefeitura

O empresário Carlos Anibal Ruso Pedrozo (PSDB), de 58 anos, assumiu o cargo de prefeito de Ladário. A posse aconteceu no domingo (1º). Foi assinado o decreto de posse do secretariado da nova gestão e ainda foi oficializado o início do mandato dos 11 vereadores daquela cidade.



De acordo com o Diário Online, autoridades civis, Ruso falou sobre suas tentativas de chegar à prefeitura e sobre a mudança de comportamento da classe política, uma exigência da população hoje. “Desde o ano 2000 vínhamos ‘perseguindo’ essa posição de prefeito para administrar o Município de Ladário. Em todas as tentativas, parece que não fomos convincentes. Mas em 2016, eu tive a oportunidade, junto com o Pastor Iranil e todos os companheiros. Após ver o desgaste do político nacional, a população exigiu, pediu, cobrou, e nós sempre vamos trabalhar com honradez, a transparência, a coerência", destacou.



O prefeito ressaltou que pretende trabalhar em conjunto com os vereadores. “A Câmara é a representação popular, é o nosso compromisso respeitar o poder legislativo, o poder judiciário, tenho certeza que os vereadores não irão contra os interesses do município. Estarei à disposição de todos, nos quatro quadrantes de Ladário e quero contar com os vereadores para tudo aquilo que é de interesse da comunidade”, ressaltou Ruso.