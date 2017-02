Ruiter Cunha busca harmonia entre os poderes durante solenidade da Câmara Municipal

Divulgação/Assessoria Sessão inaugural dos trabalhos da Casa de Leis aconteceu na última quinta-feira

Em sessão solene inaugural dos trabalhos referentes a 2017/2020, da Câmara Municipal de Corumbá, prefeito Ruiter Cunha buscou defender a harmonia e a soma dos esforços dos dois poderes em benefício da sociedade corumbaense.

Ruiter destacou ainda que a prefeitura está a inteira disposição da Casa de Leis, para melhor relacionamento político-institucional possível para o bem dos corumbaenses.

De acordo com prefeito, “Essa harmonia deve ser alicerçada num Legislativo atento às demandas sociais e num Executivo transparente, aberto à intervenção cidadã na implantação e condução das políticas públicas e pautado pelo Pacto da Governança Democrática”, pontuou Ruiter.

Outros destaques durante o evento foram sobre a redução da importação do gás natural da Bolívia, gerando uma perda de R$ 700 milhões por ano em arrecadação de impostos sendo que 25% desse valor pertence ao município. A implantação do corredor ferroviário Bioceânico Central e a assinatura do contrato com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia da Prata (Fonplata).