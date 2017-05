Rose Modesto volta a assumir governo durante viagem de Azambuja à Bolívia

Deurico Ramos/Capital News Governador Reinaldo Azambuja passará três dias fora do país

Vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto (PSDB) voltará a assumir o cargo de Reinaldo Azambuja no Governo do Estado em breve. Isso porque Reinaldo viajará para a Bolívia, na próxima quinta-feira (4), onde tratará de assuntos referentes à importação do gás boliviano.



Viagem que durará três dias, finalizando no sábado (6), foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) na manhã de hoje. Em seu itinerário, Azambuja visitará as cidades de Tarija e Santa Cruz de La Sierra.



No país vizinho, o governador de Mato Grosso do Sul se encontrará com autoridades e ministros locais para debater o assunto.