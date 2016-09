Rose Modesto garante em Comício a retomada de 27 obras inacabadas

Juliana Brum Rose durante o seu primeiro Comício

Educação, segurança e Saúde foram os principais temas tratados no segundo comício realizado pela candidata Tucana na última segunda-feira (12) na região do Nova Lima.

Na educação, a candidata prevê que 5 mil vagas serão abertas nos Ceinfs com a conclusão das 27 obras inacabadas. “Nós vamos fazer assim como o governo do Reinaldo está fazendo: obra inacabada zero! E eu sei que nós teremos o apoio do governador”, disse a vice-governadora, Rose.

Rose também destacou a importância de iluminar as ruas do Nova Lima para inibir a criminalidade. Além disso, pretende investir em projetos de esporte e cultura nos parques e praças abandonadas. “Hoje, mais de 70% dos casos de crimes envolvem nossa juventude, seja como vítima ou autor. Vamos usar o esporte e a cultura como maneira de prevenção, uma forma de ocupar a mente dos nossos jovens com algo positivo”, declarou. Investir na Guarda Municipal, integrando os guardas com as duas polícias, também está no Plano de Governo da candidata.

Rose vem crescendo nas pesquisas e já aparece empatada ao candidato Marquinhos Trad conforme pesquisa da Valle, registrada com o número MS-02375/2016 na Justiça Eleitoral. Nesta pesquisa ela aparece com 28,11% das intenções de voto.