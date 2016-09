Revista Veja traz suspeita contra candidato a prefeito da Capital

Deurico - Arquivo Capital News Marquinhos Trad afirma não ter participado de conchavo algum e diz desconhecer áudios

Candidato a prefeito da Capital pelo PSD, deputado estadual Marquinhos Trad é citado em matéria da revista Veja, que irá par as bancas no próximo final de semana, com acusação de suposta participação dos irmãos Trad, Nelsinho e Marquinhos Trad na cassação do prefeito Alcides Bernal (PP), investigação conhecida no Estado como Coffe Break.

Segundo a Veja uma dessas mensagens telefônicas mencionadas na matéria mostra o vereador Flávio César Mendes de Oliveira (PSDB) pedindo que o ex-prefeito Nelsinho Trad (PTB) acione o irmão Marquinhos para “garantir” votos anti-Bernal com o vereador Coriga.

Em nota, Marquinhos Trad afirmou desconhecer o áudio e negou ter interferido no processo de cassação de Alcides bernal em 2014. “Não tenho conhecimento deste áudio, não participei deste processo, sou deputado estadual e não vereador.

Não fui nem sequer intimado para depor e muito menos há referência de meu nome no inquérito e na denúncia, diferentemente da ex-vereadora e atual vice-governadora e candidata a prefeita, Rose Modesto, que está sendo investigada a mando do Ministério Público Estadual e teve pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário”, concluiu o deputado.