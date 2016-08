Reuniões em bairros e gravações de programas eleitorais tomam conta da agenda dos candidatos a prefeito da Capital

Candiatos a prefeito da Capital participam de reuniões e eventos neste sábado (27), em Campo Grande, além de panfletagem e gravações.

Deurico/Capital News Rose divulga apenas uma agenda para este sábado

Rose Modesto cumpre agenda eleitoral Às 17h30 participando do Treino de Futebol Americano na rua Olimpo Klafke, 195 na Mata do Jacinto.

O candiato do PPS, Athayde Nery às 7h30 participará de evento na Associação Esportiva Nipo Brasileira, àS 9h grava programa eleitoral e de noite participa de reuniões com candidatos a vereadores de sua coligação.

Marquinhos Trad (PSD), grava programa eleitoral, fará caminhada na Júlio de Castilho e se reunirá com lideranças indígenas pela manhã e durante a tarde participará de reuniões com moradores do Jardim Aeroporto, Mata do Jacinto e Monte Líbano.

A Redação do site entrou em contato com os 14 candidatos a prefeito da Capital e apenas os citados enviaram a agenda que será cumprida.