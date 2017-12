Renegociação do Funrural é rural aprovada

Tamanho do texto

Luis Macedo/Câmara dos Deputados A renegociação das dívidas previdenciárias do Funrural foi aprovada nesta terça-feira (12) na Câmara dos Deputados

A renegociação das dívidas previdenciárias do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) foi aprovada nesta terça-feira (12) na Câmara dos Deputados. A Medida Provisória segue para análise no Senado antes de ser sancionada.

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) havia proposto o Projeto de Lei 7391/17, que revia a isenção das multas e encargos durante o período de 2010 a 2017. Entretanto, a renegociação do Funrural foi referendada pelos parlamentares.

Para Dagoberto, além de acabar com a insegurança jurídica no campo, o projeto vai melhorar as condições dos pequenos agricultores. “Aprovamos esse importante projeto para resolver essa pendência. Além de garantir a renegociação para os os médios e grandes produtores, esse projeto vai beneficiar os agricultores familiares. Agora o Senado deve aprová-lo em breve antes da sanção presidencial”, afirmou Dagoberto.

As dívidas de mais de um milhão e meio de produtores está estimada em mais de R$ 80 bilhões.