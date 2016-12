Renan tem maioria de votos para mantê-lo na presidência do Senado durante julgamento no STF

Agência Senado O presidente do Senado Renan Calheiros fica impedido de assumir a presidência na ausência de Michel Temer

A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na tarde de hoje (7) manter o presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB-AL) no cargo.



A decisão de Marco Aurélio que afastou Renan foi proferida no início da noite de segunda-feira (5), mas o senador continua no cargo porque a Mesa da Casa se recusou a cumprir a decisão. Os senadores decidiram esperar decisão definitiva do plenário do Supremo.



Renan Calheiros fica impedido de assumir a Presidência da República na ausência de Michel Temer.