Relatório sobre suposta fraude na Assembleia será entregue em 14 dias

Roberto Higa/Assembleia Legislativa Antes do recesso, Assembleia Legislativa ainda tem um assunto delicado para lidar: a suspeita de ter servidores fantasmas

O corregedor da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Picarelli (PMDB), irá entregar o relatório sobre a suposta fraude no ponto dos servidores da Casa de Leis na próxima terça-feira (28) e a Casa de Leis terá, a partir de então, 10 dias para votar o documento. A informação é da assessora jurídica parlamentar Naraiana Rodrigues.



Se a conclusão do relatório for de que os deputados Paulo Corrêa (PR) e Felipe Orro (PSDB) são culpados, Picarelli poderá pedir advertência, afastamento ou até mesmo a cassação deles. A decisão final, no entanto, será do plenário, que votará o relatório.



Paulo Corrêa e Felipe Orro foram gravados falando sobre um suposto esquema para fraudar o ponto de servidores da Assembleia Legislativa.



DEPOIMENTO

Ontem, Picarelli ouviu o pastor Jairo Fernandes, dono do celular que fez a gravação. O depoimento durou 40 minutos e realizado a portas fechadas. De acordo com Naraiana, o pastor Jairo Fernandes pediu para o conteúdo ser mantido em sigilo. Ainda segundo ela, o deputado fez cerca de 10 perguntas e todas foram respondidas.