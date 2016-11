Relatório da MP da Reforma do Ensino Médio é anunciado pelo relator Pedro Chaves

Luciana Novaes

Relator senador Pedro Chaves, declarou que recebe hoje, o ministro da Educação Mendonça Filho, para definir pontos da leitura do relatório que será feita amanhã (29), às 10h. Em seguida, será colocado em votação,"a comissão vai decidir se vai votar ou adiar a votação, pois o plenário é soberano", enfatizou.



Reunião da comissão mista da MP 746/2016, que discute a reforma do ensino médio, traz prazo legal para debater a medida provisória que tem que ser votada até 23 de março de 2017. Porque, no período do recesso, a MP será interrompida - de 23 de dezembro a 2 de fevereiro.



Das 567 emendas ao texto, Pedro Chaves esclareceu que manteve no texto a obrigatoriedade das disciplinas de Educação Física e Artes, atendendo a diversos apelos. Além das mudanças relativas à duração do curso do ensino médio, de 800 horas, o relator informou que, no texto, a carga horária muda para mil horas ao longo dos próximos cinco anos, com aumento de 25%, a partir daí, atingindo as 1.400 horas, gradativamente.