Reinaldo vai à inauguração, recebe ministro e lança campanha de conscientização

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa nesta quinta-feira (8) de inauguração do Cijus (Centro Integrado de Justiça), acompanha a agenda do ministro da Defesa, Raul Jungmann e lança campanha de conscientização no trânsito.



O primeiro compromisso de Reinaldo será às 9h, na inauguração do novo prédio do Tribunal de Justiça de MS, localizado no antigo shopping 26 de agosto, no Centro de Campo Grande. A unidade vai reunir diversos serviços da Justiça e quer atender 3 mil pessoas por dia.



Em seguida, por volta das 9h45, o governador irá acompanhar o ministro da Defesa, Raul Jugmann, que participa de evento na Assembleia sobre a segurança nas fronteiras, assunto que foi debatido em audiência pública.



À tarde, às 14h30, Reinaldo lança a Campanha pelo Uso do Cinto de Segurança no Transporte de Passageiros nas estradas. O evento acontecerá na governadoria e quer conscientizar a população sobre a importância do item de segurança.