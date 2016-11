Reinaldo terá reunião com Michel Temer

Tamanho do texto

O governador Reinaldo Azambuja segue ainda hoje (24) para Brasília onde irá participar de uma série de reuniões com o Governo Federal, inclusive com o presidente Michel Temer.

Nesta quinta-feira (24), Reinaldo irá conversar com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para tratar da situação fundiária indígena, além cobrar mais ação do governo federal nas fronteiras de Mato Grosso do Sul e tratar da questão prisional.

Reinaldo permanece amanhã (25) na capital federal, quando terá reunião com todos os prefeitos eleitos e reeleitos do PSDB.

Também nesta quinta-feira, ainda em Brasília, ele participará da reunião dos governadores tucanos com o presidente Michel Temer.