Reinaldo quer garantir governabilidade na eleição da Assembleia

Paulo Fernandes

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que na disputa pela presidência da Assembleia irá buscar o consenso na Assembleia Legislativa e que não considera importante que o próximo presidente seja do PSDB. A declaração foi feita neste sábado (26), após a 5ª Caminhada do Servidor, realizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Reinaldo afirmou querer na Assembleia Legislativa o mesmo consenso que praticamente garantiu ao vereador João Rocha (PSDB) a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande para o próximo mandato.

“O importante para nós é ter a governabilidade. Nesses dois anos tivemos a tranquilidade, praticamente sem nenhum problema. Então quanto à questão de ser ou não do partido, isso não tem uma importância. Eles estão discutindo. Isso é muito mais uma questão interna dos 24 deputados e deputadas e a diretriz que eu dei ao governo e à Casa Civil é que busque o consenso”, disse.

A eleição para a Assembleia conta com dois candidatos à presidência: Beto Pereira (PSDB) e Junior Mochi (PMDB), que busca a reeleição. Reinaldo afirmou ainda acreditar que a definição da próxima Mesa Diretora acontecerá “sem disputa”, mantendo o espírito de tranquilidade que reinou nos últimos dois anos na Casa de Leis.

Para Reinaldo, construir o consenso na eleição é importante para que os deputados continuem parceiros do governo nas votações importantes, mesmo nas impopulares. “O País passa pela maior crise dos últimos 20 anos e isso exige reformas, cumplicidade e responsabilidade e acho que a Assembleia teve essa responsabilidade de votar as questões importantes, até nas questões impopulares eles não faltaram com a sua responsabilidade”.

Segundo o governador, por conta dessa postura, Mato Grosso do Sul conseguiu arcar com os seus compromissos e está entre os sete estados do País que permanecem adimplentes, pagando os salários dos servidores em dia.

Beto Pereira é o candidato do partido do governador para concorrer à presidência da Assembleia

Beto Pereira também participou da caminhada. Ele acredita que na disputa pela presidência o governador Reinaldo Azambuja será o conciliador e entende que o PSDB, por ter a maior bancada, tem o direito de reivindicar a presidência. “O governador vai ser o juiz, o conciliador”, disse.

O parlamentar tucano acredita que a definição da chapa que irá presidir a Assembleia poderá ser definida já na próxima semana. Além dos cargos na Mesa Diretora, a negociação pode passar pelas comissões permanentes da Casa de Leis, entre elas a CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), considerada a mais importante.